Anac: atendimento no DF não é afetado apesar de obras O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Marcelo Guaranys, disse nesta quarta-feira que, apesar das obras no aeroporto de Brasília, tocadas pela concessionária Inframérica, o atendimento aos turistas que chegarem à capital federal para a abertura da Copa das Confederações não será afetado. "Esperamos um movimento de 45 mil pessoas por dia durante esta semana, um movimento menor que as 60 mil pessoas por dia que temos aqui no fim do ano", disse, após uma vistoria nas áreas de embarque e desembarque do aeroporto.