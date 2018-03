Anac começa vistoria em obras de Viracopos

O dia de hoje marca o final do prazo para a conclusão do primeiro lote de obras em Viracopos. Os técnicos vão vistoriar o novo edifício-garagem com capacidade para 4.000 carros, o novo terminal para 22 milhões de passageiros por ano, adequações na pista de pouso e decolagem e novos pátios e área de taxiamento de aeronaves. Apesar de programada até amanhã, a visita dos técnicos da Anac pode se estender até terça-feira, segundo a assessoria de imprensa da empresa concessionária de Viracopos.

A empresa que administra o aeroporto informou que o edifício-garagem, o terminal de passageiros e os novos pátios de aeronaves têm mais de 92% das obras concluídas. As adequações da pista já terminaram. A concessionária informou, ainda, que independente do atraso Viracopos está preparado para receber as delegações e os turistas da Copa do Mundo. A primeira delegação a desembarcar em Capinas será a da Costa do Marfim, no dia 6 de junho. O grupo vai utilizar o Pier A do novo terminal de passageiros.

Nenhum porta-voz da Anac foi encontrado para comentar a vistoria em Viracopos. A agência fará um relatório com a conclusão da visita após a inspeção.