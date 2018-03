Anac decide reajustar tarifas aeroportuárias de Galeão e Confins

Segundo as decisões, as tarifas de embarque agora serão de 17,20 reais para voos domésticos e de 30,46 reais para voos internacionais por passageiro, em ambos os aeroportos.

Para conexão, a tarifa passa a 7,92 reais por passageiro em voos domésticos e internacionais.

"Os novos valores tarifários passam a ser praticados a partir do início do Estágio 3 da Fase I-A do Contrato", afirmou a agência, sem dar detalhes sobre a data para entrada em vigor dos reajustes.

Em novembro do ano passado, o governo federal realizou um leilão para concessão dos dois aeroportos, sendo que um consórcio com participação da CCR ganhou a disputa por Confins, enquanto um grupo com a Odebrecht ganhou por Galeão.

Os vencedores ainda não assumiram totalmente a administração dos aeroportos, já que o governo prevê um tempo de transição das responsabilidades entre a Infraero e as empresas.

(Por Roberta Vilas Boas)