Anac e aéreas discutem planos de contingência O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Marcelo Guaranys, coordena reunião, na sede da Agência, no Rio, com representantes de companhias aéreas para discutir os planos de contingência de cada uma para a Operação Fim de Ano. Além disso, os problemas do final de semana nas operações da Gol e da TAM foram incluídos na pauta da reunião.