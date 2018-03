Anac inicia Operação Carnaval em SP, RJ, DF e RS A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciou ontem sua Operação Carnaval nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, Galeão (RJ), de Brasília (DF) e de Porto Alegre (RS). A primeira parte da ação especial vai até amanhã. De acordo com a Anac, esses aeroportos concentram cerca de 80% do tráfego aéreo do País e terão grande fluxo de saída de passageiros rumo a outros estados. A segunda etapa tem início no dia 6 de fevereiro e vai até o dia 10, com a atenção voltada ao retorno do feriado prolongado. A diretora da Anac, Solange Vieira, marcou para o dia 7 uma coletiva na cidade de Recife (PE), quando será divulgado o balanço da primeira parte da Operação Carnaval. A ação envolve cerca de 260 fiscais, servidores e diretores, e tem por objetivo detectar e resolver problemas que possam atrasar ou impedir o embarque de passageiros durante o período de maior fluxo. A principal atuação será no check-in das companhias aéreas.