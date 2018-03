Anac reajusta em 3,6% tarifas de aeroportos

As tarifas de embarque em aeronaves do Grupo 1 nos dois terminais, por exemplo, passarão a custar R$ 17,20 para voos domésticos e R$ 30,46 para voos internacionais. Já a taxa de conexão, por passageiro, tanto para voos domésticos quanto internacionais, será no valor de R$ 7,92.

Para aeronaves do Grupo 2, as tarifas de embarque e pouso são unificadas e foram fixadas pelo peso máximo de decolagem, em tonelada. Para aeronaves que transportam até uma tonelada, as tarifas serão de R$ 88,16 em voos domésticos e de R$ 126,88 em voos internacionais.