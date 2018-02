Anac se reúne com empresas aéreas após atrasos; autua Gol

No sábado, a Agência informou que autuou a Gol por falhas na prestação de assistência a passageiros com voos atrasados na sexta-feira no Aeroporto de Guarulhos e na de sábado, no Aeroporto de Brasília. A multa prevista nos autos pode variar de 4 mil a 10 mil reais por infração.

Segundo a Anac, as infrações já analisadas pelos fiscais podem chegar a 300 mil reais, mas o valor total só será conhecido após conclusão da análise de todos os autos.

Ao mesmo tempo, a Agência notificou a TAM, que terá 10 dias, depois de oficiada, para comprovar a prestação de assistência aos passageiros em decorrência de problemas observados em Guarulhos.

Em nota enviada à imprensa, a Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos afirmou que as condições metereológicas entre a noite de quinta-feira e a madrugada da sexta-feira trouxeram problemas as malhas aéreas, alterando voos e o processo de pouso e decolagem.

Em seu site, a Gol também atribuiu os atrasos às chuvas de quinta-feira. A TAM não pode ser imediatamente encontrada para comentar.

Segundo dados de voos no site da Infraero, às 7h a Gol tinha 4,9 por cento de seus voos atrasados e 12,5 por cento cancelados, enquanto a TAM tinha 1,8 por cento de atrasos e também 1,8 por cento de cancelamentos. A Avianca não registrava atrasos ou cancelamentos, enquanto a Azul tinha 3,3 por cento de seus voos com atraso.

