Análise - As fotos da 'primeira-dama do Turismo' As fotos publicadas nas redes sociais pela mulher do novo ministro do Turismo, Alessandro Teixeira, causaram polêmica esta semana. Milena Santos, vencedora do concurso Miss Bumbum Estados Unidos em 2013, fez questão de posar em fotos provocantes ao lado do marido, em seu gabinete, para comemorar a nomeação. O alentado decote e as poses são sensuais. O vínculo com a função assumida pelo marido é claríssimo. Ela se considera "primeira-dama". A intenção de tornar públicas as fotos é indiscutível, pois foram postadas em páginas próprias de redes sociais.