Análise - Começando do zero Um novo ciclo começa no País no dia de hoje. Dificilmente conseguirá ser pior do que se viu ao longo de todo o governo Dilma. Para começar, as equipes que estão sendo montadas, especialmente na economia, são de alto nível. Desta vez será possível dizer de verdade que há um triunvirato na gestão econômica, especialmente com dois grandes nomes na Fazenda e no Banco Central e um bom articulador político no Planejamento, que é o que se precisa nesse momento. Não haverá mais espaço para fingir que há um ministro da Fazenda independente enquanto todos sabem que era a presidente que realmente comandava a economia. Deu no que deu.