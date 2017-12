Análise - Desvendando o enigma da meta fiscal

Foi preciso apenas uma semana, após assumir a presidência da República, para Michel Temer constatar que as dificuldades que iria encontrar para levar adiante o seu governo, que tem a difícil tarefa de promover a 'reconstrução nacional', seriam muito maiores do que imaginava. Num cenário de completa desorganização administrativa e econômica do Estado, percebeu que o sucesso de seu governo de transição depende de sua capacidade de interferir de forma adequada para melhorar o comportamento da variável 'economia', notadamente em relação ao controle das finanças públicas. Essa constatação está evidenciada na gravidade da crise econômica, sem precedentes na história do País, com a economia em queda no biênio 2015/2016 (redução média de menos 3,8% do produto interno bruto - PIB ao ano), diminuição acentuada na arrecadação de tributos, inflação acima da meta e um contingente de mais de 11 milhões de desempregados, inflação elevada, entre outros problemas.

No esforço de reorganizar as finanças públicas do País, o governo Michel Temer anunciou no fim da tarde desta sexta-feira, 20, a proposta para a nova meta fiscal deste ano. Com a nova meta, o governo submete ao Congresso Nacional o pedido de autorização para realizar um déficit orçamentário (despesas superiores às receitas) de R$ 170,5 bilhões neste ano. A expectativa do novo governo é de que a proposta seja votada na próxima semana, evitando assim, a obrigação de efetuar um forte bloqueio de gastos públicos para cumprir a irreal meta vigente, que é de um superávit primário de R$ 24 bilhões. A importância dessa medida para o funcionamento da administração pública e da economia é o que me motiva a analisar com mais profundidade os diversos aspectos administrativos, econômicos e políticos que envolvem essa decisão.

É oportuno ressaltar que para ajustar o funcionamento da máquina governamental, o governo Temer está iniciando a adoção de inúmeras medidas administrativas e políticas para retirar a economia que se encontra paralisada pela crise de governabilidade que se instalou no Brasil nos últimos meses. Registre-se que essas medidas estão sendo bem recebidas pela sociedade, o mercado e os atores econômicos. O Fundo Monetário Internacional (FMI) também avaliou recentemente como 'positivas' as medidas anunciadas pelo governo interino do Brasil, especialmente por enfatizarem a estabilização da trajetória da dívida em um período que classificou como 'difícil' para o País. Para o FMI é essencial que o Brasil fortaleça a macroeconomia, para permitir o retorno da confiança e do investimento, e isso inclui metas de inflação e responsabilidade fiscal. Nesse sentido, concordam com a ênfase dada pelo ministro Meirelles sobre a necessidade de estabilizar a trajetória da dívida e preservar o sistema de seguridade social através de reformas que garantirão a sustentabilidade financeira a longo prazo. Frente a esse cenário complexo da economia, que se sabe de antemão, exigem medidas de austeridade, o novo ministro da Fazenda antecipou as medidas mais duras, dentro do 'importante plano de ajuste' que está sendo preparado.

Ao desvendar nesta sexta-feira o 'enigma do déficit fiscal' de 2016, no valor de R$ 170,5 bilhões, o governo do presidente Michel Temer explicita para a sociedade brasileira, de forma republicana, a dimensão do descontrole que se encontra as finanças públicas do País. As revelações explicitam o tamanho da herança negativa deixado pelos inconsequentes governos Lula e Dilma, que sempre se primaram pela falta de transparência, notadamente na área fiscal. Elas mostram, de forma clara, como a maioria da população foi sistematicamente manipulada e induzida pelos governos petistas a acreditar que o Brasil estava sendo bem governado, por meio de mentiras, artimanhas de marketing e espertezas políticas.

* José Matias-Pereira, economista e advogado, é doutor em ciência política, pós-doutor em administração pela Universidade de São Paulo, além de professor de administração pública e pesquisador associado do programa de pós-graduação em contabilidade da Universidade de Brasília