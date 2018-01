Análise - Eu voto em nome de Deus: qual é a novidade?

Segmentos religiosos, nos quais Eduardo Cunha é uma das principais referências, têm conseguido benefícios sob a forma de renúncia fiscal, no auge de nossa crise econômica, aprovados no Legislativo, sem que o Executivo tenha condições políticas de veto com faz no corte de recursos em áreas sociais.

O presidente da Câmara foi, em 2010, um dos grandes cabos eleitorais de Dilma, no chamado segmento evangélico, quando o fogo cruzado em relação ao aborto ameaçou a eleição da petista. Ele enfrentou, inclusive, Silas Malafaia, tido como uma das principais lideranças religiosas nesse segmento. Edir Macedo e seu PRB, que votaram a favor do impeachment, também foram cabos eleitorais de Dilma em 2014 e teve o vice de Lula, José de Alencar, como a principal estrela da legenda durante a gestão do líder petista.

O que aconteceu mais recentemente na relação com o governo? Esse grupo mudou de lado. Parte pulou do barco ainda em 2014 e viu nas candidaturas do Pastor Everaldo e de Aécio neves suas opções naturais. Edir Macedo e a Igreja Universal abandonaram o barco depois da reeleição de Dilma. A bancada evangélica é parte numericamente importante dentre os parlamentares e muitas vezes decidem uma votação. Chamados de 'traidores' por não terem preservado o mandato de Dilma nessa fase, mesmo sendo alguns deles frequentadores da Lava Jato, é importante lembrar que a mudança de lado não muda o passado, mas sinaliza que num eventual governo Temer estarão juntos com o PMDB, como também estiveram no governo do PT.

Os que demonizavam esse grupo até então, estão hoje o saudando por ter se somado aos apoiadores do impeachment. Aqueles que os saudavam antes, agora os estão demonizando. Como se vê, o problema da representação política é muito maior e mais profundo do que se imagina e não se resume numa luta política apenas, por mais significativa que essa luta possa ser. O problema apenas se descortina em momentos como esse em função do grau de visibilidade que alcança e do desconforto que provoca aos olhares do grande público.

* Marco Antonio Carvalho Teixeira é professor de Ciência Política na FGV-SP