Análise - No apagar das luzes

Em 2004, deputado federal, apresentou um projeto de lei de contrato de seguro (PL 3.555/2004) que procurava outorgar a primeira lei de contrato de seguro da história brasileira. Esse projeto, que o depois ministro declarou num encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - Fiesp ser o 'projeto mais denso' que pôde apresentar em toda sua 'vida legislativa', assim como 'de fundamental importância para nossa economia', para a surpresa de todos, praticamente não andou durante os mais de cinco anos em que se manteve como ministro da Justiça do Brasil.

O projeto foi inspirador para as leis de contratos de seguro de diversos outros países, como a portuguesa, a peruana, a chilena e anteprojetos de diversos outros países, caindo literalmente na graça do meio jurídico internacional, mas por aqui não andou.

O Ministério da Fazenda de Dilma se opunha ao projeto prioritário do Ministério da Justiça. Essa esquizofrenia permitiu a um deputado da oposição, durante uma sessão na comissão especial em que o governo se fazia representar pelo ministro autor do projeto e pelo secretário adjunto da pasta da Fazenda, chacotear: "Esse governo é uma espécie de monstro de duas cabeças. Ou algum dos senhores não fala em nome do governo?"

O Instituto Brasileiro de Direito do Seguro - IBDS e a Confederação Nacional das Indústrias - CNI faziam força para aprovar a lei de contrato de seguro. O bloqueio era feito pela Confederação Nacional das Seguradoras - CnSeg, apoiada pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros - Fenacor, presidida pelo então deputado federal e ex-superintendente da Susep de Lula, Armando Vergílio, que à última hora de seu mandato como relator da respectiva comissão especial procurou aprovar texto que aproveitava em parte a ideia original, mas descaracterizando-a.

Embora o projeto tenha encantado a diversos outros parlamentares que o elogiaram e mantiveram vivo após o término do mandato parlamentar do seu autor, entre outros, o deputado Eduardo Cunha, por incrível que pareça, o fato é que a coisa não andou como se esperava. Os próprios secretários do ministro da Justiça e o presidente do Cade de Dilma não mostraram qualquer empenho pela proposição que confrontava as forças dominantes na Fazenda. Nem mesmo tendo a CnSeg, depois de uma década de oposição, alterado sua posição e passado a admitir a aprovação da lei regente dos seus contratos, o governo encamisado, vacilante e dual, nada fez.

Assim, embora tenha começado cedo a campanha legislativa, o Brasil será um dos últimos países a ter sua lei especial de contrato de seguro. Até o Reino Unido, conhecido por seu direito consuetudinário, que não precisa de leis, aprovou em 2015 sua lei de contrato de seguro. Fica claro, a partir desse exemplo, que faltava ao governo uma unidade política adequada e capaz de fazer avançar a proteção dos interesses dos segurados e beneficiários de seguros, pessoas físicas e sociedades empresárias em geral.

Agora, ao apagar das luzes, na última quarta-feira, antes de o Senado votar pelo processamento do impeachment, a presidente Dilma Rousseff encaminhou três projetos de lei ao Congresso Nacional. As mensagens de envio estão publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Um dos projetos "altera o Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados e regula as operações de seguros e resseguros". Será que finalmente a presidente deu atenção aos seus fiéis escudeiros? O texto não é possível conhecer até o momento.

* Ernesto Tzirulnik é advogado, doutor em Direito pela USP; presidente do IBDS - Instituto Brasileiro de Direito do Seguro; coordenador das comissões elaboradoras dos anteprojetos de Lei de Contrato de Seguro discutidos no Congresso Nacional desde 2004