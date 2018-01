Análise - O Estado no combate ao zika

Desde outubro de 2015, quando iniciaram as investigações para identificar o repentino aumento da ocorrência de microcefalia em recém-nascidos no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou seis casos atrelados ao vírus zika, cujo transmissor é o mosquito Aedes aegypti.

Este número está incluído nos 270 casos confirmados de microcefalia de infecção congênita registrados no Brasil, conforme demonstra a tabela publicada pelo Ministério da Saúde, que evidencia a região Nordeste e o Estado de Pernambuco com o maior número de casos registrados.

Considerando os dados acima, somado à carência de infraestrutura básica dessa região, poderia se questionar a responsabilidade do governo sobre o risco de epidemia causada pela transmissão do vírus zika, sob a justificativa de omissão de políticas públicas para conter a proliferação do mosquito transmissor.

A partir disso, indaga-se: poderia ser atribuída, ao Estado, algum tipo de responsabilidade capaz de gerar direito à indenização pelas vias judiciais?

Para responder à questão, faz-se necessário elucidar que o Estado pode ser responsabilizado em razão da omissão de condutas que lhe são inerentes. Todavia, não é qualquer tipo de omissão que gera o direito à indenização, sendo certo que a doutrina jurídica classifica a responsabilidade do Estado em dois tipos: própria e imprópria.

A responsabilidade por omissão própria é aquela que possui um nexo causal direto com o fato danoso, evidenciado na ausência de atendimento emergencial de um paciente em um hospital público, por exemplo. Neste caso, verifica-se o direito à indenização.

Por sua vez, a responsabilidade por omissão imprópria diz respeito a um dever genérico atribuído ao Estado, cujo risco inerente a este, muitas vezes, foge do controle do governo, causando um fato danoso. Neste caso, grande parte da doutrina adota o entendimento acerca da isenção da obrigação de indenizar.

O exemplo da transmissão do vírus zika encaixa-se na definição acima pois, embora a Constituição Federal reconheça o dever do Estado de propiciar políticas de atenção à saúde, o contágio da população decorre de uma causa que foge dos limites atingidos pela prevenção, sendo incabível, portanto, a responsabilidade do Estado em indenizar aqueles que foram infectados.

Conforme veiculado na mídia, o Estado está tomando diversas providências para combater a proliferação do mosquito, tendo sido, inclusive, proposto pelo Ministro da Saúde a disponibilização de repelentes às grávidas beneficiadas pelo Bolsa Família. Entretanto, as políticas preventivas ainda não alcançaram o fim almejado, muito embora não se pode deixar de reconhecer que o governo está buscando evitar uma epidemia.

Além disso, é preciso que o Estado propicie a atenção necessária aos recém-nascidos que sofrem com as consequências da doença, proporcionando o acesso irrestrito ao tratamento, bem como o suporte às suas famílias.

Seria, portanto, equivocado atribuir responsabilidade ao Estado sobre a proliferação do citado vírus: inicialmente porque sua função para conter a transmissão desta doença está sendo observada, e em segundo lugar, porque a população também é responsável por evitar o desenvolvimento do mosquito transmissor.

Cumpre salientar que por se tratar de uma situação inédita, ainda existem estudos em desenvolvimento, objetivando verificar a real relação entre o vírus zika e a ocorrência da microcefalia.

No entanto, diante do recente panorama apresentado pelo Ministério da Saúde, conclui-se que o dever do Estado se consubstancia na prevenção e tratamento daqueles que receberam este diagnóstico, sendo indevida, como consequência, a obrigação de indenizar apenas e tão somente em razão do contágio deste vírus.

* Barbara Areias Rezende, bacharel pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC/Campinas) e Mariana Cordon Martines, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Direito Médico e Hospitalar pela Escola Paulista de Direito - EPD e membro da Comissão de Jovens Advogados da AASP - Associação dos Advogados de São Paulo. Ambas são advogadas especialistas em direito à saúde no escritório Vilhena Silva Advogados