ANÁLISE - Clinton tem segunda chance com Coreia do Norte Bill Clinton deixou a presidência dos EUA há mais de oito anos sem realizar sua intenção de fazer uma viagem à Coreia do Norte para selar a paz com o regime comunista. Nesta terça-feira, no entanto, ele ganhou uma segunda chance, ao negociar em Pyongyang a libertação de duas jornalistas norte-americanas.