ANÁLISE-Com Intelig, TIM reduz custos e amplia poder de fogo

O negócio era alvo de rumores desde o final do ano passado e a negociação foi confirmada pela empresa no início deste ano. A compra não envolve pagamento em dinheiro, já que a TIM vai transferir à Docas Investimentos e suas holdings até 6,15 por cento das ações ordinárias e preferenciais da companhia.

O valor, com base na cotação do papel na quinta-feira, chega perto dos 650 milhões de reais. "Foi em linha com o que se esperava", afirma o analista Alex Pardellas, do Banif Investment Banking.

Segundo ele, a aquisição vai ser "importante" na redução de custos de aluguel de circuitos, "um item representativo na estrutura de custos da empresa".

REDE É O MAIOR ATIVO

O analista Júlio Püschel, do Yankee Group Brasil, calcula que, ao preço arredondado de 300 milhões de dólares, a rede de 14,5 mil quilômetros da Intelig (em 18 capitais) foi comprada ao preço médio de pouco mais 20 mil dólares por quilômetro.

"Para construir uma rede do zero, custaria entre 15 mil e 20 mil dólares por quilômetro, mas tem de se levar em consideração que essa já está pronta e que (a compra) inclui funcionários que já conhecem a rede", pondera.

Ele cita a infraestrutura de fibras ópticas como o maior ativo da empresa adquirida ao lembrar que "a marca Intelig já não está tão presente na mídia e, por isso, não deve ter tido impacto na transação".

Criada em 2000, a Intelig foi colocada à venda pelos sócios originais quatro anos depois. Os grupos National Grid, Sprint e France Telecom deixaram de aportar recursos na companhia, que passou a se manter somente com sua geração de caixa.

ECONOMIA NO ALUGUEL

A Ativa Corretora, em relatório, lembra que a TIM gasta em média 700 milhões de reais por ano em aluguel de circuitos e, segundo projeção da própria operadora, poderá reduzir entre 10 e 50 por cento desse total com a infraestrutura da Intelig.

A analista Beatriz Battelli, da Brascan Corretora, também destaca a redução de custos como fator positivo para a compra. Os gastos da TIM com o aluguel da rede de terceiros representaram cerca de 5 por cento da receita líquida da empresa em 2008.

Nos cálculos da Brascan, este ano o valor poderia alcançar 721 milhões de reais. Mas, após a compra, se a economia for de 10 por cento desse montante, vai representar 2,1 por cento do Ebitda esperado para 2009, diz Beatriz.

Püschel, do Yankee Group Brasil, lembra ainda que a TIM perdeu mercado no ano passado, quando foi ultrapassada pela Claro na segunda posição em número de clientes, e 2009 se mostra como "um ano difícil, um ano de crise". Por isso, reduzir custos e ampliar a competitividade neste momento "faz todo o sentido", diz.

Com a aquisição de uma companhia com presença na longa distância e no mercado corporativo, a TIM "ganha oportunidade de oferecer produtos convergentes e de atender o mercado empresarial", algo que, segundo ele, as empresas de celular ainda não fazem com abrangência.