Análise das equipes que participaram do Grande Prêmio da China

BRAWN GP (Jenson Button e Rubens Barrichello)

Button não conseguiu vencer três provas seguidas mas ainda assim aumentou sua vantagem em seis pontos na liderança do campeonato sobre Barrichello, depois de largar em quinto lugar. Barrichello teve problemas nos freios logo no início da corrida mas terminou fazendo a melhor volta da prova.

RED BULL (Sebastian Vettel e Mark Webber)

A segunda vitória na carreira de Vettel, depois do sucesso do ano passado na Itália pela Toro Rosso, trouxe à Red Bull sua primeira conquista na Fórmula 1. Ele largou na pole position. Webber ultrapassou Button para obter seu melhor resultado na carreira. A Red Bull assim ultrapassou a Toyota no mundial de construtores, ficando com o segundo lugar.

TOYOTA (Timo Glock e Jarno Trulli)

Glock, que levou uma punição de cinco posições por trocar a caixa de câmbio, largou dos boxes com o tanque cheio de combustível. Ele teve que fazer uma parada no início, na 24a. volta, depois de danificar sua asa dianteira numa colisão com a BMW-Sauber de Heidfeld. Trulli foi atingido por trás na volta 17 pela BMW Sauber de Robert Kubica.

McLAREN (Heikki Kovalainen e Lewis Hamilton)

Kovalainen finalmente completou uma volta e venceu seu companheiro de equipe. O finlandês largou na 12a. posição. Hamilton ultrapassou Raikkonen, da Ferrari, várias vezes mas rodou duas vezes e destruiu seus pneus. "Eu cometi muitos erros hoje," disse ele.

RENAULT (Fernando Alonso e Nelson Piquet)

Alonso largou na primeira fila com o carro mais leve do grid e foi o primeiro a parar nos boxes quando o carro-madrinha estava na pista. Piquet teve uma corrida para esquecer, derrapando e destruindo a frente de seu carro, mas mantendo o motor funcionando.

TORO ROSSO (Sebastien Buemi e Sebastien Bourdais)

Mais uma corrida impressionante do único piloto novato na pista, conseguindo seu segundo ponto em três largadas. Ele ultrapassou Hamilton e Raikkonen mas perdeu posições ao atingir a traseira do carro de Vettel. Bourdais rodou algumas vezes e afirmou que as condições eram muito ruins para correr.

BMW-SAUBER (Nick Heidfeld e Robert Kubica)

Kubica bateu na traseira da Toyota de Trulli, num acidente menos grave que o do GP do Canadá em 2007, mas voltou surpreendentemente para completar a prova. Heidfeld reclamou da baixa pressão de seus pneus, colidiu com Glock e mais tarde passou por restos do carro de Sutil que lhe custou uma melhor colocação na prova.

WILLIAMS (Nico Rosberg e Kazuki Nakajima)

Rosberg mais uma vez não conseguiu repetir sua boa apresentação nos treinos durante a corrida. Entrou cedo nos boxes, na sétima volta numa mudança de estratégia quando o carro-madrinha entrou na pista pela primeira vez, mas isso pouco adiantou quando a corrida foi encerrada antes do previsto. Também foi atrapalhado pela chuva. Nakajima rodou algumas vezes e abandonou a prova graças à primeira falha mecânica de seu carro desde a corrida da Espanha, no ano passado.

FORCE INDIA (Giancarlo Fisichella e Adrian Sutil)

Sutil teve os primeiros pontos da Force India ao alcance das mãos até que bateu a seis voltas do fim, quando estava na sexta posição. Fisichella era o 11o. colocado no meio da prova quando sofreu com a degradação de seus pneus.

FERRARI (Kimi Raikkonen e Felipe Massa)

A Ferrari ainda não marcou pontos nesta temporada, no pior início de competição desde 1981. Massa poderia estar no pódio mas parou na volta 21 devido a um problema elétrico quando estava em terceiro lugar, com o carro-madrinha na pista. Raikkonen, que mudou a estratégia para uma parada apenas, reclamou da falta de aderência do segundo jogo de pneus.