ANÁLISE-Debate pode marcar virada ou fim da linha para Hillary Pode ter sido o momento que marca o início da virada na campanha, ou então o canto do cisne para uma candidatura que já foi considerada imbatível. Hillary Clinton encerrou sua participação no debate de quinta-feira à noite sendo aplaudida de pé pela platéia e recebendo elogios dos analistas. Mas alguns acham que suas declarações -- com elogios ao rival Barack Obama e menções a seus pessoais dela -- ocorrem tarde demais, pois a esta altura a disputa pode estar inclinada definitivamente para o lado do senador. Obama acumula dez vitórias consecutivas nas últimas prévias estaduais, o que lhe dá o status de favorito para obter a indicação democrata para a eleição presidencial de novembro. Hillary precisa de vitórias expressivas no Texas e em Ohio, no dia 4, e foi ao debate com a intenção de conter a "onda" Obama. A discussão, voltada para temas como Cuba, saúde pública, economia e guerra do Iraque, foi marcada pelo tom cortês entre os dois candidatos. Instado a citar uma crise desafiadora, Obama falou vagamente sobre sua vida. Já Hillary fez uma aparente referência ao escândalo sexual que levou ao processo de impeachment contra seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, e a uma discussão nacional sobre o estado do seu casamento. "Bem, acho que todos aqui sabem que eu passei por algumas crises e alguns momentos desafiadores na minha vida", disse ela, sob aplausos, no auditório da Universidade do Texas. "Mas as pessoas sempre me perguntam: 'Como você faz isso?', 'Como você continua?' E eu tenho de simplesmente balançar a cabeça com espanto, porque com todos os desafios que tive, eles não são nada em comparação àquilo que eu vejo acontecer nas vidas dos norte-americanos a cada dia." Ela então descreveu de forma emotiva os soldados mutilados que visitou recentemente e se disse "honrada" por dividir o palco com Obama, primeiro negro com chances reais de ser escolhido candidato a presidente por um grande partido nos EUA. "Foi um bom momento para ela, que transmitiu uma mensagem sobre os EUA e se conectou com a audiência [ao vivo], talvez com os espectadores", disse Julian Zelizer, professor de História e Assuntos Públicos da Universidade Princeton. "Para os seguidores dela, momentos assim revelam por que muitas das críticas à sua candidatura e à sua personalidade são simplesmente inverídicas." Assessores trataram de apresentar essa declaração final como um momento de virada na campanha. "Foi o momento em que ela retomou as rédeas desta corrida e mostrou a mulheres e homens por que é a melhor escolha", disse Howard Wolfson, diretor de comunicação da campanha, em nota à imprensa. TARDE DEMAIS? Mas talvez tenha sido tarde. As pesquisas a mostram virtualmente empatada com Obama no Texas, Estado onde Hillary tinha ampla liderança até semanas atrás. "Ela não vem embalada [como Obama], não tem dinheiro suficiente, e -- mais importante -- não parece ter os números ao seu lado", avaliou Zelizer. Hillary parece perceber a posição delicada em que se encontra. "A despeito do que acontecer, ficaremos bem [ela e Obama]. Vocês sabem, temos forte apoio das nossas famílias e nossos amigos. Só espero que possamos dizer o mesmo a respeito do povo norte-americano, e é disso que se trata esta eleição." O eleitor indeciso Haley Pollock, 24 anos, viu nisso um admissão de possível fracasso por parte da ex-primeira-dama. "Acho que ela está começando a perceber que perder é muito mais factível do que antes", afirmou ele à Reuters num comício após o debate. Mark Penn, assessor de Hillary, negou que ela esteja preparando o cenário para a desistência. "De jeito nenhum. Ela vem dizendo consistentemente que está nessa para ganhar", afirmou. Depois de Obama ser acusado de plagiar um amigo num discurso, a campanha dele insinuou que as palavras finais de Hillary foram roubadas do ex-senador John Edwards, que retirou sua candidatura em janeiro. "O 'melhor momento' de Clinton é uma fala de outrem?", questionou Bill Burton, assessor de imprensa de Obama, em email a jornalistas, na qual apresentava a seguinte declaração proferida em 13 de dezembro por Edwards: "Todos nós ficaremos bem, não importa o que venha a acontecer nesta eleição. Mas o que está em jogo é que a América fique bem." (Reportagem adicional de Claudia Parsons)