ANÁLISE-Dilma terá de se reinventar e precisará de liderança política mais qualificada A presidente Dilma Rousseff, reeleita neste domingo em uma acirrada disputa, deve assumir o novo mandato com o desafio de se reinventar, governar um país dividido e articular com uma base no Congresso que cobrará "mais caro" pelo seu apoio, além de ter no horizonte um cenário econômico adverso.