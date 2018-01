Análise e material exclusivo no ‘Portal Estadão’ O portal estadao.com.br fará uma cobertura com foco mais analítico e que valorizará o material exclusivo produzido pelos jornalistas de O Estado de São Paulo e do Jornal da Tarde em Pequim, entre eles a correspondente Cláudia Trevisan, que desde o início de 2008 acompanha os preparativos na capital chinesa. "Diante do turbilhão de informações que se encontrará na internet, pretendemos ter um diferencial quanto ao destaque e ao aprofundamento de assuntos que são de interesse de nosso leitor e do internauta brasileiro", diz Milton Pazzi Jr., editor de esportes do portal. O portal terá uma área especialmente desenvolvida para os jogos de Pequim, no endereço www.estadao.com.br/esportes/pequim2008, atualizada 24 horas por dia por uma equipe reforçada que, na redação em São Paulo, trabalhará junto com os profissionais enviados à China. Toda a equipe participará do blog "Bate-Pronto", que trará novidades dos bastidores das competições, enquanto o "Ping-Pong" terá como foco vídeos produzidos pelo repórter Felipe Machado, editor de multimídia, diretamente de Pequim. Pazzi diz que o internauta poderá assistir a um vídeo diário com atualizações sobre os principais acontecimentos dos jogos. Em parceria com a Rádio Eldorado será produzido diariamente um podcast com as principais informações sobre os jogos.