ANÁLISE-Saída de Fidel não muda política dos EUA para Cuba A renúncia do presidente Fidel Castro não muda a política do governo Bush para Cuba, o que significa a manutenção do embargo e de outras restrições enquanto Raúl Castro -- a quem Washington chama de "ditador light" -- estiver no poder. Autoridades norte-americanas e especialistas disseram que, com Raúl substituindo Fidel definitivamente, após um ano e meio de interinidade, há pouca chance de que Cuba deixe de ser alvo do isolamento e da retórica hostil por parte dos EUA. "Trata-se de uma transferência de autoridade e poder de um ditador para um ditador 'light' -- de Fidel para Raúl. Isso é algo que não queremos ver acontecer", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tom Casey, na terça-feira. Os EUA vêm se preparando nos últimos anos para o fim da era Fidel, e para isso recuperaram um plano de transição que prevê eleições livres e democráticas. Mas especialistas dizem que o governo de George W. Bush, cujo mandato termina em janeiro de 2009, está decido a "esperar para ver", e que eventuais mudanças na abordagem são mais prováveis depois que houver um novo ocupante na Casa Branca. "Não acho que haverá qualquer abertura política em curto prazo sob Raúl", disse Peter DeShazo, diretor do programa para as Américas na entidade Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em Washington. Os pré-candidatos democratas Barack Obama e Hillary Clinton sinalizam com a suspensão do embargo econômico, em vigor desde 1962, caso a ilha realize reformas democráticas. Já o pré-candidato republicano John McCain disse que os EUA devem manter a pressão sobre o regime comunista. Washington rompeu relações diplomáticas com Havana em 1961, dois anos depois do triunfo da revolução de Fidel, que logo depois de ascender ao poder aproximaria Cuba da União Soviética. Os contatos foram retomados em 1978, com a abertura de missões diplomáticas de baixo escalão, as chamadas "seções de interesse", nas respectivas capitais. Mas as rígidas sanções dos EUA permanecem em vigor. O subsecretário norte-americano de Estado John Negroponte foi enfático ao dizer que o atual bloqueio econômico permanecerá. "Não posso imaginar [o fim do embargo] em breve", disse ele a jornalistas. INCERTEZA E CAUTELA Angel Rabasa, analista-sênior da entidade Rand, disse que Raúl Castro, de 76 anos, dificilmente realizará mudanças significativas em curto e médio prazo. "Portanto, dificilmente veremos mudanças políticas significativas em Cuba. Na verdade, pode ser o contrário: devido à incerteza no futuro de Cuba, o regime está mais propenso a favorecer uma abordagem muito cautelosa e conservadora", disse Rabasa. Mesmo que o governo dos EUA quisesse atenuar as restrições, especialistas dizem que seria preciso destrinchar um enorme volume de leis e que o lobby anticastrista no Congresso resistiria a concessões. Os Estados Unidos já divulgaram uma lista de metas a serem cumpridas antes que haja mudanças em suas políticas. Elas incluem a libertação de presos políticos, garantias aos direitos humanos, autorização para a formação de sindicatos e uma "trilha" que leve a eleições em Cuba. "Afinal, esta transição deveria levar a eleições livres e justas, e quero dizer livres, e quero dizer justas", disse Bush em reação ao anúncio da aposentadoria de Fidel, feito na terça-feira. "Não esse tipo de eleições encenadas que os irmãos Castro tentam impingir como sendo uma verdadeira democracia." Rabasa disse que mesmo que os EUA não alterem imediatamente suas políticas, o país precisa se preparar para uma eventual reação violenta dos cubanos e para um possível êxodo para os EUA. "Não podemos prever como Cuba vai evoluir, mas o que é certeza é que o atual sistema não pode se manter", disse Rabasa. (Tradução Redação São Paulo, 5511 56447745)