Analista afirma que Apple terá dois celulares, um com Wi-Fi Esqueça o Rokr iTunes, celular produto de uma parceria entre a Motorola e a Apple e que trazia o software Itunes embutido: a Apple deve lançar pelo menos dois modelos de telefones de marca própria no próximo ano, confirmando os rumores que circulam pela indústria. Ao menos é este o diagnóstico do consultor norte-americano Jesse Tortora, da empresa de análise de investimentos Prudential Equity Group, que afirmou que a empresa deve lançar dois celulares no início de 2007. Os aparelhos, segundo Tortora, serão fabricados em quantidades limitadas. Um dos modelos será um smartphone, combinando funções de celular, tocador digital e PDA (computador de mão), o que preencheria uma lacuna na linha de produtos da Apple desde o final do projeto Newton, primeiro PDA a ser vendido comercialmente. O segundo aparelho seria mais compacto e teria apenas a funcionalidade de também tocar músicas, além de fazer ligações. Ainda segundo o boletim do consultor, um dos modelos deverá ser capaz de interagir com redes sem fio do tipo Wi-Fi, funcionalidade que deve, provavelmente, fazer parte das funções do modelo smartphone.