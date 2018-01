Analista se diz ´pouco impressionado´ com Zune da Microsoft Se a Microsoft espera que o Zune, seu tocador de música digital, vá desbancar o iPod da Apple da liderança mundial neste mercado, é bom voltar à mesa de projetos. Essa é a síntese da análise do consultor Shaw Wu, da empresa American Technology Research, sobre o tocador da Microsoft. Segundo Wu, a escolha do controle adotada para o Zune para concorrer como o ´clickwheel´ da Apple (um botão sensível ao toque) não é muito amigável para o usuário. No Zune, há um botão que, quanto mais é pressionado, mais rápido avança pela coleção de músicas do usuário. "O controle torna a navegação difícil, especialmente para usuários com grandes bibliotecas de música, vídeo e fotos", afirmou Wu. Para o analista, o Zune poderia ser mais um caso de produto que não ficou à altura das expectativas criadas em torno dele. Wu também chamou a atenção para a semelhança do Zune com um tocador anterior da Toshiba, o Gigabeat, que teve, segundo ele, sucesso limitado. A informação de que o Zune é uma versão repaginada do Gigabeat também varreu diversos sites de blogs de tecnologia, comentário que ficou ainda mais forte depois do anúnciado que a empresa japonesa fabricará o tocador da Microsoft. (Com Agências Internacionais)