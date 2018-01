Anatel abre mercado de TV a cabo e remove limite de competidores

Segundo comunicado da Anatel, o novo Planejamento do Serviço de TV a Cabo e do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto-Multicanal (MMDS) remove limites ao número de outorgas para a TV a cabo, o que torna desnecessária a licitação para esse tipo de serviço.

Já para o MMDS, o processo de licitação permanece, "uma vez que esse serviço faz uso de recurso escasso de radiofrequência", segundo a Anatel.

As novas regras também permitem a ampliação da área de prestação do serviço para mais de um município, desde que na mesma área de DDD.

Segundo a Anatel, "a abertura do mercado contribuirá não só para a massificação do serviço de TV por assinatura e o aumento de competição", mas também para a ampliação da infraestrutura do serviço por todo o país.

(Por Georgia Jordan)