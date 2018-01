Anatel adia debate sobre mudança de controle na Telecom Italia A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adiou a discussão sobre a mudança de controle da Telecom Italia, inicialmente prevista para esta quinta-feira, de acordo com informações no site do órgão. Um grupo de investidores italianos, apoiados pela Telefónica, comprou o controle da Telecom Italia, que no Brasil possui a operadora celular TIM . A empresa espanhola detém no país, em conjunto com a Portugal Telecom, o controle da operadora celular Vivo . A Anatel precisa aprovar o acordo porque as duas empresas --Telecom Italia e Telefónica-- operam essas unidades celulares no Brasil. A TIM é a segunda maior operadora de celular do país e possui rede nacional de operação que se sobrepõe à rede da Vivo, que é líder do setor e está presente em quase todo o país. (Por Mathias Wildt)