Anatel amplia prazo de consulta de plano alternativo de telefonia A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ampliou o prazo de consulta pública do plano alternativo da telefonia fixa, que passará a ser usado quando entrar em vigor a nova forma de cobrança, por minutos, e não mais por pulsos, como é atualmente. A consulta pública terminará no dia 7 de junho e não mais no dia 22 de maio. Pela proposta da Anatel, o plano alternativo terá franquia de 400 minutos. Neste plano, a cada ligação será cobrada uma tarifa de completamento da chamada, equivalente a quatro minutos, mais a cobrança por tempo de utilização, a cada seis segundos. A proposta da Anatel foi apresentada como alternativa ao plano básico, que dará direito a uma franquia de 200 minutos de ligações locais. Neste plano básico, será cobrado, assim que a chamada for completada, o equivalente a 30 segundos de ligação e, a partir daí, a cobrança será a cada seis segundos. O plano básico beneficiará quem tem o hábito de fazer chamadas curtas, de menos de três minutos, e o plano alternativo é indicado para quem faz ligações longas ou usa o telefone para se conectar à internet. A previsão inicial da Anatel é de que a cobrança por pulsos começará a ser implantada em julho, pelas grandes cidades, e atingirá todo o País até o fim do ano.