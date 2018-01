Anatel anuncia redução na tarifa internacional A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deve anunciar hoje a redução nos preços das ligações internacionais e nacionais de longa distância entre telefones fixos. Fontes da agência informaram que a queda nas chamadas internacionais deve ficar entre 8% e 9%. Ligações interurbanas devem ter redução média de 2,7%. Se o anúncio for confirmado hoje, a autorização será publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira e a queda começa a valer alguns dias depois. Hoje, entram em vigor as reduções de tarifa das ligações locais na telefonia fixa, de 0,3759% a 0,5134%.