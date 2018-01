Anatel aplica multas a Claro, Vivo e Oi de R$ 4,59 milhões

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aplicou multas às operadoras Claro, Vivo e Oi que somam R$ 4,59 milhões. As empresas foram punidas por terem descumprido metas de qualidade na prestação dos serviços de telefonia celular e no atendimento ao cliente. Os atos com as decisões da Anatel de multar as operadoras foram publicados nesta sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União.

A Claro recebeu a maior multa, de R$ 2,67 milhões, em um processo aberto em 2007, referente à operação em todo o País. A Vivo foi multada em R$ 1,31 milhão por problemas detectados em 2005 e 2006 na prestadora de Minas Gerais.

A Oi, por sua vez, recebeu multa de R$ 612 mil por três processos abertos em 2005, 2006 e 2007. A fiscalização da Anatel encontrou problemas nas redes e no atendimento ao cliente nas regiões Norte e Centro-Oeste, incluindo parte da área atendida pela Brasil Telecom, que foi comprada pela Oi no ano passado.

Em resposta, a Claro alega que esta cobrança se refere a uma dívida de dois anos trás e que já foi paga. "A multa publicada hoje no Diário Oficial refere-se a um processo do ano 2007 e foi paga nos meses de março e abril de 2008, portanto há 18 meses”, declarou a emprersa por meio de nota divulgada à imprensa.

Atualizada às 17:56