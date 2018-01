Anatel aplica R$1,9 bi em multas em 2013, mas arrecada R$90 mi A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aplicou 2,3 mil multas contra empresas do setor no ano passado, em um total de 1,9 bilhão de reais, mas só arrecadou 90 milhões de reais com as punições, segundo relatório anual divulgado nesta sexta-feira.