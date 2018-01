Anatel aprova a compra da TVA pela Telefônica

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou ontem a compra da operadora de televisão por assinatura TVA pela Telefônica, com exceção da empresa de TV a cabo de São Paulo. O aval da Anatel para que o negócio seja concluído coloca a Telefônica de vez no mercado de TV por assinatura, dominado por empresas como a NET e a Sky, controladas pelas Organizações Globo. O assunto será analisado, sob o aspecto da concorrência, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No caso de São Paulo, a principal restrição da Anatel foi em relação à redação do contrato de compra. O contrato de concessão da Telefônica impede que a empresa detenha outra concessão, como é o caso do serviço de TV a cabo, na sua área de atuação na telefonia fixa, o Estado de São Paulo. Para evitar problemas, a empresa já havia comprado da TVA apenas o limite acionário permitido pela legislação (19,9%), mas a Anatel verificou pelo acordo de acionistas que a Telefônica poderia exercer o controle por meio de um poder de veto. A agência deu, então, 30 dias de prazo para que as empresas modifiquem o acordo de acionistas. No início de março, a Telefônica havia dado o primeiro passo para a entrada das teles nesse segmento, quando obteve da Anatel o direito de prestar serviço de TV por assinatura via satélite (DTH) em todo o País. A Telefônica quer fazer frente ao avanço da NET, que tem abocanhado fatia significativa de mercado com a oferta de pacotes de serviços de TV, telefonia e internet em banda larga. As teles têm usado o argumento da convergência tecnológica para defender mudanças na legislação que permitam acesso amplo ao mercado. O Congresso já está discutindo uma proposta de novo marco regulatório para o setor de distribuição de conteúdo. "Hoje em dia estou convencido de que está na hora de abrir o mercado de TV a cabo para as empresas de telefonia", disse o conselheiro da Anatel José Leite Pereira Filho. A Lei do Cabo permite participação de apenas 49% de capital estrangeiro no setor. Segundo ele, no Brasil, foi dado um prazo de carência de 10 anos para o desenvolvimento desse mercado, enquanto a média em outros países é de três anos. O negócio com o Grupo Abril, atual dono da TVA, envolve a operação dos serviços em cinco Estados. A Telefônica foi liberada para concluir a compra da totalidade das ações das operadoras de TV paga via microondas terrestres (MMDS) em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Curitiba; e de 49% das empresas de TV a cabo em Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu.