Anatel aprova alteração de numeração de Sabáudia (PR)

Em nota à imprensa, a agência informa que o pedido foi apresentado pela prefeitura de Sabáudia, argumentando que o município tem maior vínculo com Londrina (código 43) do que com Maringá (código 44). A mudança, que entrará em vigor 180 dias após a publicação da decisão da Anatel, fará que as chamadas realizadas entre Sabáudia e os municípios com DDD 43 fiquem mais baratas.

Além da mudança em Sabáudia, a Anatel decidiu ainda colocar em consulta pública, por 30 dias, propostas de alterações das áreas de numeração em outros três municípios: Morada Nova de Minas (MG), do DDD 38 para o DDD 37, a pedido da prefeitura; Itaguara (MG), do DDD 37 para o DDD 31, a pedido da Associação de Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte; e São José do Rio Claro (MT), do DDD 66 para o DDD 65, a pedido da Assembleia Legislativa do Mato Grosso.

A Anatel destaca que as chamadas realizadas destes municípios para os de mesmo DDD terão seu custo reduzido para o usuário, caso as alterações dessas áreas sejam aprovadas. Os avisos de abertura da consulta pública serão publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias.