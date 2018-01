Anatel aprova fim da cobrança do ponto extra na TV paga A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quinta-feira o fim da cobrança do ponto extra na TV por assinatura. Porém, custos de instalação e reparação de defeitos, por exemplo, poderão ser cobrados. A medida entrará em vigor após sua publicação no Diário Oficial.