Anatel aprova norma para elevar segurança para celulares

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta quarta-feira, 19, uma resoulção que obriga as fabricantes de aparelhos a submeterem as baterias a testes específicos de segurança e qualidade. A medida surge no momento em que diversos casos de acidentes envolvendo baterias ganham a mídia. Segundo a Anatel, anteriormente os equipamentos eram analisados em conjunto com os aparelhos. A expectativa é de que as novas regras ajudem a reduzir o comércio dos produtos de origem duvidosa. A Resolução nº 481, que aprova a Norma para a Certificação e Homologação de Baterias de Lítio e Carregadores Utilizados em Telefones Celulares, permite avaliar a bateria quando submetida a ações que podem provocar elevação excessiva da temperatura, o que pode desencadear a explosão do material que compõe a célula de armazenamento de energia. Com a norma, que afeta um mercado de mais de 110 milhões de linhas móveis, as baterias de celulares deverão portar um selo de segurança, para facilitar a identificação da origem pelo usuário. O selo trará a logomarca da Anatel e o número da homologação, que será um requisito obrigatório para o comércio do produto. A nova norma também se refere à Resolução 257/1999 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que disciplina o descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de baterias usadas. A Anatel mantém contato com a Associação Nacional das Operadoras de Celulares (Acel) para a elaboração de um procedimento de coleta, reciclagem e tratamento das baterias descartadas.