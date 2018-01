Anatel cancela autorização para Câmara experimentar TV Digital A briga pelo mercado brasileiro de TV digital acabou impedindo que a Câmara dos Deputados fizesse uma exposição sobre as três tecnologias digitais em estudo: a japonesa, a americana, e a européia, que seria uma atividade paralela ao seminário "TV Digital: Futuro e Cidadania", que acontece durante todo o dia de hoje. Ontem à noite, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) cancelou a licença que havia dado na semana passada à Câmara para a transmissão de sinais digitais. A informação oficial dada aos parlamentares pela agência era de que essa autorização somente poderia ser mantida se todos os três padrões estivessem presentes. Mas o padrão japonês, que provavelmente será o escolhido pelo governo, não apareceu. Segundo deputados envolvidos na organização do debate, os representantes do padrão japonês cancelaram a participação deles ontem à noite. Segundo fontes do setor, havia um receio por partes dos japoneses no confronto e na comparação com as demais tecnologias. Ainda segundo as mesmas fontes, a suspensão da licença teria sido pedida pelo Ministério da Comunicações. "Ficamos surpresos e indignados. Nossa frustração é muito grande", disse o consultor da Siemens, Eduardo Nascimento Lima, um dos responsáveis pela exposição do padrão europeu. As empresas que defendem a tecnologia da Europa montaram na Câmara vários televisores para mostrar as imagens digitais e as novas funções do sistema, inclusive a recepção de imagens no celular, usando o sinal de radiofreqüência. "O argumento da Anatel era de que como não estavam todos os padrões, não seria adequado permitir a exposição", afirmou. "Mas todos os padrões foram convidados. Queremos que o governo seja parcial e honre o esforço do DVB e do ATSC", disse Lima, referindo-se aos padrões europeu e americano, que responderam ao convite da Câmara. A Anatel não deu maiores detalhes sobre a suspensão mas confirmou que o pedido partiu do ministro das Comunicações, Hélio Costa.