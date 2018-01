Anatel decide hoje se suspende licitação de WiMAX O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) analisa hoje o pedido do Ministério de Comunicações para que seja adiada a licitação das freqüências das faixas de 3,5 Ghz e 10,5 Ghz para a banda larga sem fio com a tecnologia WiMAX. Este padrão de comunicação sem fio é uma nova promessa tecnológica para estender serviços de acesso a dados com redes de alcance metropolitano. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, anunciou na quarta-feira passada que pediria a suspensão à agência, afirmando que a Anatel pretende licitar todos os blocos dessas faixas, mas que o governo queria reservar pelo menos um para o seu programa de inclusão digital. Além disso o governo quer garantir que os investidores que arrematarem os blocos levem o serviço de banda larga sem fio para pequenas cidades. Mudanças Hélio Costa também defendeu mudanças no edital, de forma que sejam suspensas as restrições às empresas de telefonia fixa no leilão de licenças WiMAX. Segundo o edital da Anatel, a participação das teles ficaria proibida nas áreas em que já atuam como fornecedoras de serviço telefônico. A Telefônica, por exemplo, não poderia comprar licença em São Paulo. Costa reforçou o pedido feito semana passada à agência para adiar o leilão das licenças, marcado para 18 de setembro, e sugeriu mudanças nas regras. O controle dos serviços de banda larga sem fio, que vem se ampliando nos grandes centros, é motivo de uma disputa de bastidores entre concessionárias de telefonia fixa, operadoras de telefonia móvel e outras empresas de telecomunicações.