Anatel defende troca de índices para reajuste de tarifas O novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Plínio de Aguiar Júnior, defendeu hoje a substituição do IGP-DI pelo Índice do Serviços de Telecomunicações (IST) como indexador dos reajustes das tarifas de telefonia. A uma pergunta sobre a possibilidade de a redução média de 0,5% nas tarifas da telefonia fixa ser maior se o IGP-DI continuasse sendo aplicado, Aguiar disse que a idéia do governo quando promoveu a substituição foi a de separar os custos internos do serviço de telefonia das oscilações cambiais, que exercem forte influência sobre o IGP-DI. "A baixa do dólar traz o IGP-DI para patamares menores (do que o IST), mas isso é momentâneo, e já há quem preveja para breve uma recuperação do dólar", disse Aguiar, em rápida entrevista após tomar posse como presidente da agência.