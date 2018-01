Anatel deve impedir acordo entre Telecom Italia e Telefónica

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) provavelmente exigirá concessões da Telefónica antes de aprovar a aquisição pela empresa espanhola de uma participação acionária indireta na Telecom Italia, disse uma fonte próxima da situação nesta quinta-feira, 18. A Anatel informa em seu site que avaliará as implicações no Brasil da transação em reunião de seu conselho diretor marcada para a próxima terça-feira. "É provável que as autoridades regulatórias brasileiras imponham restrições significativas", disse a fonte à Reuters. A agência poderia pedir que a Telefónica reduza sua participação de 50% na operadora celular Vivo, ou que diminua a participação na Telecom Italia. A Vivo atua em áreas em que a TIM, do grupo italiano, também opera. A aprovação da agência é o último obstáculo que precisa ser superado antes que o acordo seja concluído. O presidente-executivo e o vice-presidente da Telecom Italia, Riccardo Ruggiero e Carlo Buora, respectivamente, disseram a pessoas próximas deles que podem renunciar assim que os novos acionistas tomarem o controle, disse uma segunda fonte. Em maio, Telefónica, o banco italiano Intesa Sanpaolo, a seguradora Generali e o banco de investimento Mediobanca fecharam acordo para adquirir uma participação indireta de controle de 18,1% na Telecom Italia, junto à Pirelli. A Telefónica fechou acordo para adquirir 42% da Telco, veículo estabelecido para comprar a participação de 18% que a Pirelli detém na Telecom Italia. Isso daria ao grupo espanhol uma participação de cerca de 7,6% na Telecom Italia. Negociação A incerteza sobre a data e a forma da aquisição de controle pela Telefónica e sobre a permanência ou não dos atuais executivos estão prejudicando as negociações entre a agência regulatória das telecomunicações italianas (Agcom) e a Telecom Italia sobre o futuro das redes da empresa, disse Corrado Calabro, presidente da Agcom, nesta quinta-feira, 18. A Agcom tem conversado com a Telcom Italia sobre como criar uma unidade separada que ficaria encarregada pela administração da rede de cobre da companhia, desdobramento crucial para o desenvolvimento da empresa e a promoção da competição no país europeu. As discussões técnicas avançaram, "agora a Telecom Italia precisa de uma administração que reflita uma estrutura societária estável e que possa tomar decisões importantes", disse Calabro durante uma conferência. Analistas e administradores de fundos dizem que a administração da Telecom Italia está com as mãos atadas e que pode não tomar decisões estratégicas como a separação da rede até que o acordo com a Telefónica seja concluído.