Anatel discute nesta quinta compra de TVA pela Telefônica

O processo de compra da operadora de TV por assinatura TVA pela Telefônica está na pauta da reunião desta quinta-feira, 17, do conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que deve durar todo o dia. Conforme antecipado pela Agência Estado, o voto da relatora do processo, conselheira Emília Ribeiro, é pela aprovação do negócio, sem restrições.

A Anatel, que já aprovou há dois anos a compra sob o ponto de vista regulatório, agora analisa os aspectos concorrenciais do negócio, para instruir o julgamento pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). "Meu voto é pela aprovação, sem condicionantes.", adiantou Emília, na última terça-feira.

A aprovação do negócio depende, no entanto, do voto favorável de mais dois dos cinco conselheiros. Pelo regimento interno da agência, ainda cabe pedido de vista, o que pode adiar a votação.

O negócio com a TVA envolve a operação dos serviços em cinco Estados e prevê a compra da totalidade das ações das operadoras de TV por assinatura via microondas terrestres (MMDS) em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba e a aquisição de 49% das empresas de TV a cabo em Curitiba, Florianópolis e Foz no Iguaçu. Também está no negócio 19,9% da Comercial Cabo, operadora de TV a cabo em São Paulo.

Também está na pauta da reunião desta quinta-feira um pedido de reconsideração da decisão da agência de proibir a cobrança pela programação no ponto extra da TV por assinatura. A Associação Brasileira de TV por assinatura (ABTA), autora do pedido, defende a cobrança.