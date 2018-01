Anatel explica na Câmara mudança de pulso para minutos O presidente interino da Anatel, Plínio de Aguiar Junior, participa neste momento de audiência pública das comissões de Defesa do Consumidor e Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, para explicar a proposta da Agência para uma nova forma de cobrança das ligações locais da telefonia fixa, que passará de pulso para minuto. A cobrança por minuto já é usada nas ligações interurbanas, internacionais e na telefonia móvel. A proposta, em consulta pública na Anatel, prevê que haverá dois planos básicos: um para quem faz chamadas mais curtas (menos de três minutos); e outro para chamadas mais longas e também para quem acessa a internet pela linha telefônica. A idéia da Anatel é concluir estas regras ainda no primeiro semestre para que em julho a mudança comece a ser implantada. A previsão é de que em janeiro do ano que vem a cobrança por minuto já esteja valendo em todo o Brasil. Também falarão na audiência representantes de institutos de defesa do consumidor.