Anatel homologa primeiro iPhone para venda no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concedeu, nesta terça-feira, a primeira homologação para um celular modelo iPhone da Apple. Agora, só depende das operadoras para que o modelo chegue ao mercado consumidor. A agência recebeu uma solicitação de homologação da própria Apple, através de uma subsidiária brasileira, segundo a certificação concedida pela Anatel. O produto deu entrada na agência no dia 1o deste mês e foi homologado 11 dias depois, considerado habilitado para operar na segunda e na terceira geração de celular. O presidente da TIM, Mario Cesar Pereira de Araujo, informou aos jornalistas na semana passada, em uma teleconferência, que a Apple estava organizando um lançamento com todas as operadoras com quem já tivesse contrato assinado no Brasil. Oficialmente, já assinaram acordo para trazer o aparelho ao país, através de suas matrizes, a Claro e a Vivo, mas o presidente da TIM disse que também negociava com a fabricante norte-americana, já que a Telecom Italia é a operadora oficial do iPhone em seu país de origem. Já a Oi afirmou ter interesse em todos os modelos que fossem desbloqueados, mas não informou ter fechado nenhum contrato. A versão 3G do iPhone foi lançada mundialmente no dia 11 de julho e chega a parte dos países da América Latina no dia 22 de agosto, segundo informações já divulgadas pela Telefónica e pela América Móvil, que controlam, respectivamente, Vivo e Claro.