Anatel lança pesquisa de satisfação com celulares

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) lançou nesta terça-feira, 7, uma pesquisa pela Web para medir o grau de satisfação dos usuários de celular com suas operadoras. Os formulários são divididos em clientes com aparelhos pré-pagos e pós-pagos e podem ser respondidos por qualquer pessoa que tenha celular no País. Clique para participar da pesquisa da Anatel De acordo um dos coordenadores do projeto, Clemilton Saraiva dos Santos, pretende-se, com esse questionário, avaliar o serviço das operadoras em relação a oito fatores: informações prestadas, registro das queixas, preços praticados, lojas, qualidade das ligações, pontos de venda, qualidade dos aparelhos e dos serviços prestados. As empresas prestadoras de serviço de telefonia móvel estão obrigadas a manter um link para o questionário em seus sites.