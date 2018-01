Anatel leiloa licenças de celular do interior de São Paulo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu início nesta quinta-feira, 27, ao leilão de licenças para operar telefonia celular no interior de São Paulo. A disputa é pela maior licença, que compreende os municípios do interior do Estado, com exceção da região de Franca. Participam do leilão as empresas Oi e Unicel. A Unicel ofereceu um lance de R$ 63 milhões pela outorga. A Oi, no entanto, continua no páreo e deverá apresentar a sua oferta. Essas licenças foram postas à venda em setembro, mas o resultado da licitação ficou em suspenso porque uma das concorrentes, a Unicel, foi desqualificada e entrou com um recurso. A Anatel aceitou a argumentação da empresa, que agora poderá participar do leilão e deverá disputar as duas freqüências com a Oi. A Unicel havia sido retirada do leilão porque preencheu o envelope lacrado com a carta de fiança em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e não em nome da Anatel. Ante a recusa da comissão de licitação em aceitar a proposta como válida, a Unicel apresentou recurso, que foi acolhido dois meses depois pelo conselho diretor da agência. Em setembro, a Oi ofereceu pela licença da região de Franca R$ 1,559 milhão, o que representa um ágio de 1,02% sobre o preço mínimo, que é de R$ 1,543 milhão. Pela outra licença, que engloba os demais municípios do interior paulista, com exceção da grande São Paulo, a Oi ofereceu R$ 42,398 milhões, um ágio de 1% sobre o preço mínimo de R$ 41,977 milhões. A disputa agora irá para os lances, que devem ser 5% mais altos que o maior valor apresentado.