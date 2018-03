Anatel licita direitos de exploração de satélite por R$153,15 mi

A Hispamar Satélites ofereceu 65 milhões de reais pelo primeiro direito de exploração de satélite licitado, para operar a banda Ku, ou um ágio de 431,8 por cento sobre o preço mínimo.

A SES DTH do Brasil apresentou as melhores ofertas para o segundo e terceiro direitos de exploração de satélite. Com a proposta de 33 milhões de reais -ágio de 170 por cento sobre o preço mínimo-, a empresa obteve o segundo direito para operar nas bandas C, Ku e Ka.

Pelo terceiro direito, com a oferta de 26,8 milhões de reais (ágio de 119,3 por cento), a empresa poderá operar na banda Ku.

A banda Ka permite o provimento de banda larga, enquanto a banda C e a banda Ku possibilitam diversas aplicações em telecomunicações.

As adquirentes do primeiro e terceiro direitos de exploração de satélite escolheram as faixas destinadas no país para provimento de DTH (TV por assinatura via satélite).

A Eutelsat do Brasil apresentou a melhor oferta pelo quarto direito de exploração: 28,35 milhões de reais, ou um ágio de 131,9 por cento sobre o preço mínimo. O futuro satélite deverá operar nas frequências que podem atender a todos os serviços fixos de telecomunicações.

Todos os direitos de exploração terão prazo de 15 anos, prorrogáveis por igual período.

O objetivo da licitação é reforçar a infraestrutura de telecomunicações do país, disse a Anatel em comunicado.

(Redação Rio de Janeiro; LB AAP)