Anatel não aprova compra da Way TV pela Oi A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta segunda-feira que seu conselho diretor não aprovou a compra da empresa de televisão por assinatura Way TV pela Oi, antiga Telemar. A negativa ocorreu por dois motivos: a resolução 101 da autarquia (relacionada à apuração de controle e de transferência de controle de prestadoras de serviços de telecomunicações) e o contrato de concessão (que proíbe uma concessionária de telefonia fixa de ter operação de TV a cabo em sua área de atuação). A Telemar (atualmente chamada Oi) venceu o leilão pela Way TV em julho passado, com oferta de R$ 132 milhões. A empresa de TV por assinatura atua em Minas Gerais, um dos Estados da concessão da Telemar. O relator do caso na Anatel, conselheiro Pedro Jaime Ziller, votou pela reprovação do negócio. Os outros dois conselheiros seguiram a orientação do relator, segundo a assessoria de imprensa do órgão regulador. A Telemar informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que vai pedir vistas do processo e, em seguida, solicitará revisão da decisão da Anatel. "Além de ter entendimento da total legalidade da aquisição da Way TV, a Oi avalia que a competição do setor ficaria prejudicada, assim como os consumidores, que deixariam de ter benefícios com a expansão da cobertura de TV a cabo e de banda larga na área de atuação da Way TV", alegou a empresa.