Anatel quer certificação para baterias de celular A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, quer propor uma modificação na LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, para que as baterias de celular à venda no País passem por uma homologação. Este selo de qualidade seria aplicado tanto para as baterias originais, como para as produzidas para atender o mercado de reposição. Com esta exigência, apenas empresas que passarem por um controle de qualidade, obedecendo a normas técnicas e de segurança possam ser vendidos.A medida quer combater a venda de produtos contrabandeados e falsificados. Num primeiro momento, a questão ficará aberta para consulta pública, em que será possível fazer sugestões à medida. Após o período de consulta pública, a medida será submetida à aprovação do Conselho Diretor da Anatel.