Anatel quer extinguir celular analógico até 2008 A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pretende extinguir os serviços de telefonia móvel analógica até o dia 30 de junho de 2008. A proposta faz parte do conjunto de novos regulamentos para o uso das faixas de freqüências da telefonia móvel, que a agência colocou em consulta pública nesta semana. O conselheiro da agência José Leite Pereira Filho, relator do tema, disse que atualmente há cerca de 122.923 usuários de aparelhos analógicos no País, com uma perda decrescente de 17,3% ao ano, com a substituição por aparelhos digitais. A cifra equivale a apenas 0,13% do total de celulares em uso no País. O conselheiro informou que, quando for extinto o sistema analógico, as operadoras deverão dar aos assinantes aparelhos que operem no sistema digital. O Brasil terminou o mês de maio de 2006 com 92,4 milhões de celulares e uma densidade de 49,6 aparelhos para cada 100 habitantes. As adições líquidas no mês foram de 1,8 milhões de celulares. Estes dados representam o menor crescimento registrado no mês desde 2003.