Anatel quer orelhões com internet em janeiro As concessionárias de telefonia fixa, como Telefônica, Telemar e Brasil Telecom, colocarão à disposição da população, a partir de janeiro, pontos públicos de acesso à internet. A conexão, segundo regulamento divulgado nesta quarta pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), não será em alta velocidade e sim pela modalidade de acesso discado por meio de linha telefônica. O chamado Terminal de Acesso Público (TAP), que será uma espécie de Orelhão para internet, com computador, é uma das exigências do processo de universalização previstas no contrato de concessão.