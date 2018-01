Anatel recebe cem propostas para leilão de WiMax A Agência nacional de Telecomunicações (Anatel) informou na tarde desta segunda que cem empresas apresentaram propostas para o leilão de WiMAX. Todas estas companhias querem participar do leilão das freqüências previsto para a exploração de serviços de banda larga sem fio, utilizando a tecnologia WiMAX, e que está previsto para o próximo dia 18 de setembro. O número inclui as propostas apresentadas pelas concessionárias Telefônica, Telemar, Brasil Telecom, Embratel, CTBC e Sercomtel. Também constam da lista a TIM, Oi, GVT, Telemig Celular, Amazônia Celular e a Nextel. A Anatel, no entanto, não divulgou a lista completa com os nomes de todas as empresas.