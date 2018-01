Anatel recebe nesta segunda propostas para serviços em WiMAX A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) se prepara para abrir, na manhã desta segunda, dia 4, a sessão de recebimento das propostas das empresas interessadas em participar do leilão de freqüências para exploração de serviços de banda larga sem fio (WiMAX), previsto para o dia 18. A agência também luta na justiça para cassar as liminares concedidas na semana passada, que permitiram às concessionárias de telefonia fixa disputarem as licenças, também na área onde atuam. O procurador-geral da Anatel, Antonio Bedran, disse que a agência recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, por meio de suspensão de segurança, na tentativa de cassar as liminares. Ele explicou que como a abertura das propostas está marcada para o dia 18, a Anatel terá até esse dia para tentar cassar as liminares. Se isso ocorrer, a Anatel, no dia do leilão, não abrirá as propostas apresentadas pelas concessionárias para a sua área de concessão na telefonia fixa.