Anatel recebe propostas de 7 interessados em explorar satélites

Segundo comunicado à imprensa, a lista inclui a Sky Brasil e a Star One (da Embratel). Outros grupos são Eutelsat do Brasil, Hispamar Satélites, HNS Americas Comunicações, Intelsat Brasil Serviços de Telecomunicações e SES DTH do Brasil.

A abertura das ofertas ocorrerá no próximo dia 30 em Brasília.

Até quatro novos satélites brasileiros poderão entrar em operação nos próximos cinco anos.

Segundo a Anatel, a licitação permitirá o aumento da capacidade satelital brasileira para atender as atuais demandas no setor de comunicações e aquelas antecipadas em função de eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas.

Os satélites deverão cobrir 100 por cento do território brasileiro e dedicar parte da capacidade para atender o mercado nacional. Os direitos de exploração serão de 15 anos, prorrogáveis uma única vez, de acordo com a agência reguladora.