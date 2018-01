Anatel registra novos 469,5 mil celulares em fevereiro O número total de celulares em uso em todo o País chegou a 101,2 milhões em fevereiro. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no mês passado foram vendidos 469,5 mil celulares, o que representa um crescimento de menos de 0,5% em relação a janeiro. O balanço de fevereiro revela que, no Brasil, a cada duas pessoas uma tem celular. Do total de telefones móveis em funcionamento, 80,49% estão no sistema pré-pago e os outros 19,51% utilizam a forma pós-paga. Segundo a Anatel, no primeiro bimestre deste ano, 1.268.088 novos assinantes entraram no mercado, número 31,64% inferior ao crescimento verificado no mesmo período no ano passado, quando foram habilitados 1.854.982 novos celulares. Nos últimos 12 meses, de março de 2006 a fevereiro de 2007, o País ganhou 13,1 milhões de novos assinantes.